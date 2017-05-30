В.Гройсман поручил провести совещание по вопросам ремонта дорог в пяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Премьер - министр Украины Владимир Гройсман поручил провести специальное совещание по вопросам состояния ремонтных работ в пяти областях страны. Об этом сообщил в Тwitter пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук, передает УНН.
"Глава Правительства поручил провести специальное совещание по вопросам состояния ремонтных работ в 5 областях", - написал Д. Столярчук.
Напомним, по словам премьер-министра Украины В.ГРОЙСМАН, инспекция обнаружила 30% брака при строительстве дорог в 2016 году.
По данным правоохранителей, государственные средства разворовывают как подрядчики, так и региональные службы автодорог "Укравтодора". В частности, в растрате средств заподозрили Волынскую службу автодорог.