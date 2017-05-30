В.Гройсман доручив провести нараду щодо стану ремонту доріг в п’яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Премєр — міністр України Володимир Гройсман доручив провести спеціальну нараду з питань стану ремонтних робіт в п’яти областях країни. Про це повідомив у Тwitter прес-секретар прем’єра Дмитро Столярчук, передає УНН.
“Глава Уряду доручив провести спеціальну нараду з питань стану ремонтних робіт в 5 областях,” — написав Д. Столярчук.
Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України В.Гройсмана, інспекція виявила 30% браку при будівництві доріг у 2016 році.
За даними правоохоронців, державні кошти розкрадають як підрядники, так і регіональні служби автодоріг “Укравтодору”. Зокрема, у розтраті коштів запідозрили Волинську службу автодоріг.