В.Гройсман: к середине лета мы завершим строительство первой очереди "Охматдета"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правительство разблокировало строительство нового лечебно-диагностического корпуса национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и планирует завершить строительство первой очереди до середины лета. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Так, как я и обещал, мы разблокировали строительство детской клиники" Охматдет ". К середине лета мы завершим строительство первой очереди, закомплектуем все то, что будет необходимо. Мы настроены не останавливаться и завершить строительство этой сверхважной больницы для нашей страны ", - подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что с 2013 года больница не строилась, происходило много злоупотреблений по использованию бюджетных средств.
"Все схемы разрушены, документация восстановлена, тендеры проведены, и строительство больницы восстановлено. Так что больница будет построена ", - отметил В.Гройсман.
По его словам, строительство корпуса происходит динамично, люди постоянно работают.