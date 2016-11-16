В.Гройсман: до середини літа ми завершимо будівництво першої черги "Охматдиту"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Уряд розблокував будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” і планує завершити будівництво першої черги до середини літа. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“Так, як я і обіцяв, ми розблокували будівництво дитячої клініки „Охматдит“. До середини літа ми завершимо будівництво першої черги, закомплектуємо все те, що буде необхідно. Ми налаштовані не зупинятися і завершити будівництво цієї надважливої лікарні для нашої країни”, — підкреслив голова Уряду.
Він зауважив, що з 2013 року лікарня не будувалася, відбувалося багато зловживань щодо використання бюджетних коштів.
“Усі схеми зруйновані, документація відновлена, тендери проведені, і будівництво лікарні відновлено. Так що лікарня буде побудована”, — наголосив В.Гройсман.
За його словами, будівництво корпусу відбувається динамічно, люди постійно працюють.