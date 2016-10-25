В ГПУ рассказали подробности заседания суда по одному из "мукачевских террористов"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня, 25 октября 2016 года, состоялось судебное заседание, на котором избиралась мера пресечения одному из так называемых "мукачевских террористов". Сейчас суд объявил перерыв, а подозреваемого под сопровождением силовиков доставили в Генеральную прокуратуру для дачи дополнительных показаний по делу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
"Только что суд объявил перерыв, и этот подозреваемый под сопровождением силовиков доставлен в Генеральную прокуратуру, где дает дополнительные показания", - об этом сегодня, 25 октября, во время брифинга сообщил генеральный прокурор Украины Ю. Луценко.
Так, 25 октября 2016 года состоялось судебное заседание, на котором избиралась мера пресечения одному из так называемых "мукачевских террористов".
Ю.Луценко сообщил, что следствие считает возможным изменить указанному лицу подозрение на более мягкое, учитывая ходатайство ряда народных депутатов и его семейные обстоятельства - беременная жена.
По словам генпрокурора, ходатайство об избрании более мягкой меры пресечения не связанной с арестом будет подано уже во время завтрашнего судебного заседания.