В ГПУ розповіли подробиці засідання суду по одному з “мукачівських терористів”

“Щойно суд оголосив перерву, і цей підозрюваний під супроводом силовиків доправлений до Генеральної прокуратури, де дає додаткові покази”, — про це сьогодні, 25 жовтня, під час брифінгу повідомив генеральний прокурор України Ю.Луценко.

Так, 25 жовтня 2016 року відбулось судове засідання, на якому обиралась міра запобіжного заходу одному з так званих “мукачівських терористів”.

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Ю.Луценко поінформував, що слідство вважає за можливе змінити зазначеній особі підозру на більш м’яку, враховуючи клопотання ряду народних депутатів та його сімейні обставини — вагітна дружина.

За словами генпрокурора, клопотання про обрання більш м’якої міри запобіжного заходу не пов’язаної з арештом буде подано вже під час завтрашнього судового засідання.