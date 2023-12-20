В ГПСУ посоветовали, какие пункты пропуска выбирать для пересечения границы накануне Рождества
Киев • УНН
Государственная пограничная служба Украины предлагает использовать закарпатский участок и словацкую границу, чтобы избежать очередей при выезде из Украины, при этом пункт пропуска "Смильница" является менее перегруженным.
С сегодняшнего дня, 20 декабря, с 6 часов утра на всех пунктах пропуска наблюдается увеличение пассажиропотока на выезд из Украины. В ГПСУ посоветовали использовать для пересечения границы закарпатский участок и словацкую границу. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковник Игорь Матвийчук на пресс-конференции, пишет УНН.
Относительно состояния очередей, или накоплений перед пунктами пропуска. Сегодня с 6 утра мы наблюдаем увеличение пассажиропотока на выезд из Украины и фактически имеющиеся очереди у всех пунктов пропуска за исключением пункт пропуска "Смильница" на польском участке
По его словам, очереди наблюдаются перед двумя пунктами пропуска на словацком участке - "Малый Березный" и "Ужгород", а также перед всеми венгерскими пунктами пропуска. Кроме того, на румынском пункте "Порубное" наблюдаются очереди. В то же время, пункты пропуска с Молдовой без очередей.
"Небольшие, но они есть (очереди - ред.). От 5 до 20 автомобилей", - добавил Матвийчук.
Он отметил, что на въезд в Украину наблюдается очередь только на пункте пропуска "Шегени".
"Традиционно наибольшая нагрузка будет на польском участке границы. На него приходится до 65% путешественников. Традиционно это - Краковец, Рава-Русская, Грушев, Шегини. Несколько меньше - это Угринов, Устилуг. И меньше всего - на Смильнице. Поэтому совет - выбирайте с такой последовательностью. Только в обратном направлении. А еще лучше - закарпатские участки, словацкая граница", - отметил Матвийчук.
Напомним
В Польше договорились о дополнительной возможности въезда пустых грузовиков из Украины через отдельную "еЧергу" на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".
В ГПСУ посоветовали, какие пункты пропуска выбирать для пересечения границы накануне Рождества
Государственная пограничная служба Украины предлагает использовать закарпатский участок и словацкую границу, чтобы избежать очередей при выезде из Украины, при этом пункт пропуска "Смильница" является менее перегруженным.
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