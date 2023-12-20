В ГПСУ посоветовали, какие пункты пропуска выбирать для пересечения границы накануне Рождества

С сегодняшнего дня, 20 декабря, с 6 часов утра на всех пунктах пропуска наблюдается увеличение пассажиропотока на выезд из Украины. В ГПСУ посоветовали использовать для пересечения границы закарпатский участок и словацкую границу. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковник Игорь Матвийчук на пресс-конференции, пишет УНН.

Относительно состояния очередей, или накоплений перед пунктами пропуска. Сегодня с 6 утра мы наблюдаем увеличение пассажиропотока на выезд из Украины и фактически имеющиеся очереди у всех пунктов пропуска за исключением пункт пропуска "Смильница" на польском участке - сказал Игорь Матвийчук.

По его словам, очереди наблюдаются перед двумя пунктами пропуска на словацком участке - "Малый Березный" и "Ужгород", а также перед всеми венгерскими пунктами пропуска. Кроме того, на румынском пункте "Порубное" наблюдаются очереди. В то же время, пункты пропуска с Молдовой без очередей.

"Небольшие, но они есть (очереди - ред.). От 5 до 20 автомобилей", - добавил Матвийчук.

Он отметил, что на въезд в Украину наблюдается очередь только на пункте пропуска "Шегени".

"Традиционно наибольшая нагрузка будет на польском участке границы. На него приходится до 65% путешественников. Традиционно это - Краковец, Рава-Русская, Грушев, Шегини. Несколько меньше - это Угринов, Устилуг. И меньше всего - на Смильнице. Поэтому совет - выбирайте с такой последовательностью. Только в обратном направлении. А еще лучше - закарпатские участки, словацкая граница", - отметил Матвийчук.

Напомним

В Польше договорились о дополнительной возможности въезда пустых грузовиков из Украины через отдельную "еЧергу" на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".