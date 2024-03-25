В горах Закарпатья спасли заблудившихся "альпинистов", которые пытались попасть в Румынию

На Закарпатье спасли трех молодых людей, которые пытались нелегально попасть в Румынию и заблудились, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

По данным ГПСУ, в течение двух суток трое парней без снаряжения и запасов пищи "торили" дорогу в Румынию, но заблудились и около 3 км до границы дойти не смогли. Впрочем, попали на глаза пограничникам. Поэтому тем пришлось "туристов" накормить и отогреть, прежде чем составить на них админпротоколы.

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