В Германии мужчина, споривший об опеке над дочерью, застрелил шесть человек в центре для матерей и детей

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В немецком городе Штаде шесть человек были смертельно ранены в центре для матерей и детей. По предварительным данным, нападение могло быть связано со спором об опеке над ребенком. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По информации полиции, погибшими являются четыре женщины и двое мужчин – все они были сотрудниками учреждения. Еще несколько человек получили ранения. Трехмесячный ребенок и его мать, находившиеся в здании во время стрельбы, не пострадали.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что преступление, вероятно, было "совершено по семейным причинам" и не имело политических или экономических мотивов.

Это акт насилия, совершенный в чрезвычайно хладнокровной манере, без каких-либо политических или экономических мотивов – сказала она.

Подозреваемого задержали

По данным полиции, подозреваемым является 45-летний гражданин Турции, родившийся в Германии и проживающий в Ганновере. В день нападения у него была встреча в центре с несколькими погибшими сотрудниками для обсуждения вопроса об опеке над своей маленькой дочерью.

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Начальник полиции Люнебурга Катрин Шуоль сообщила, что мужчина был известен правоохранителям из-за угроз, однако не считался особо агрессивным. Разрешения на владение огнестрельным оружием он не имел.

После стрельбы подозреваемый покинул место происшествия на автомобиле, однако впоследствии полиция задержала его вместе с еще двумя людьми. Правоохранители заявили, что угрозы для населения больше нет. Расследование продолжается.

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