В Германии мужчина, споривший об опеке над дочерью, застрелил шесть человек в центре для матерей и детей
Киев • УНН
В центре для матерей и детей в Штаде мужчина застрелил шестерых сотрудников из-за спора об опеке. Подозреваемый задержан, мотив нападения был семейным.
В немецком городе Штаде шесть человек были смертельно ранены в центре для матерей и детей. По предварительным данным, нападение могло быть связано со спором об опеке над ребенком. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По информации полиции, погибшими являются четыре женщины и двое мужчин – все они были сотрудниками учреждения. Еще несколько человек получили ранения. Трехмесячный ребенок и его мать, находившиеся в здании во время стрельбы, не пострадали.
Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что преступление, вероятно, было "совершено по семейным причинам" и не имело политических или экономических мотивов.
Это акт насилия, совершенный в чрезвычайно хладнокровной манере, без каких-либо политических или экономических мотивов
Подозреваемого задержали
По данным полиции, подозреваемым является 45-летний гражданин Турции, родившийся в Германии и проживающий в Ганновере. В день нападения у него была встреча в центре с несколькими погибшими сотрудниками для обсуждения вопроса об опеке над своей маленькой дочерью.
Стрельба произошла в фан-зоне ЧМ-2026 в США: один человек погиб, еще один ранен29.06.26, 12:01 • 3332 просмотра
Начальник полиции Люнебурга Катрин Шуоль сообщила, что мужчина был известен правоохранителям из-за угроз, однако не считался особо агрессивным. Разрешения на владение огнестрельным оружием он не имел.
После стрельбы подозреваемый покинул место происшествия на автомобиле, однако впоследствии полиция задержала его вместе с еще двумя людьми. Правоохранители заявили, что угрозы для населения больше нет. Расследование продолжается.
Пять человек погибли в результате стрельбы на севере Германии29.06.26, 15:14 • 4098 просмотров