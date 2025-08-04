В Генштабе подтвердили поражение топливной базы аэропорта "сочи" в краснодарском крае

ВСУ успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов аэропорта "сочи" в краснодарском крае. На объекте возник сильный пожар, где также размещалась армейская авиация рф.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение базы горюче-смазочных материалов российского аэропорта "Сочи" в краснодарском крае, пишет УНН. Силы обороны Украины нанесли успешный удар по базе ГСМ аэропорта "Сочи". Вчера Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили топливозаправочный комплекс аэропорта "Сочи", что в краснодарском крае. На территории объекта вспыхнул сильный пожар - сообщили в Генштабе. Как отмечается, "известно, что на аэродроме также размещалась армейская авиация российских захватчиков". "Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию рф против Украины. Продолжение следует…" - подчеркнули в Генштабе. Беспилотники СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью