У Генштабі підтвердили ураження паливної бази аеропорту "сочі" у краснодарському краї
Київ • УНН
ЗСУ успішно атакували базу паливно-мастильних матеріалів аеропорту "Сочі" в краснодарському краї. На об'єкті виникла сильна пожежа, де також розміщувалася армійська авіація РФ.
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження бази паливно-мастильних матеріалів російського аеропорту "Сочі" у краснодарському краї, пише УНН.
Сили оборони України завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту "Сочі". Учора, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовим Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що в краснодарському краї. На території об’єкту здійнялася сильна пожежа
Як зазначається, "відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників".
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію рф проти України. Далі буде…" - наголосили в Генштабі.
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