В этом году в Украине закрылось меньше компаний, чем до войны
С марта 2022 года только 6482 украинские компании начали закрываться, а 17% из них обанкротились. Темпы закрытия в 2023 году втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение
В Закарпатском областном военном комиссариате заявили, что мобилизационные повестки вручаются законно, и раскритиковали тех, кто уклоняется от призыва. Они объяснили, что получение повестки не приводит к немедленному отправлению на военную службу.
Белый дом: Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с путиным
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Зеленский должен определяться с условиями переговоров с путиным.
Стратегическое партнерство вместо членства в ЕС: Орбан в Париже снова выступил против вступления Украины в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на коррупцию и неготовность ЕС полностью принять Украину. Вместо этого он предлагает заключить соглашение о стратегическом партнерстве.
россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину
российские войска обстреляли Никополь, в результате чего спасатели спасли 86-летнюю женщину из разрушенного дома. Также были обстрелы Павлограда и активность беспилотников в Днепропетровской области.
Антирекорд по количеству депутатов: Рада лишила мандатов еще трех нардепов
Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов Украины.
На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель
Зимние школьные каникулы в Киевской области будут разными: в 45 громадах они начнутся 25 декабря, а в других - 1 января и продлятся две-три недели, с учетом пропущенных осенних каникул.
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными.
путин объявил, что идет на пятый президентский срок
путин объявил, что пойдет на пятый срок на президентских выборах в россии в 2024 году.
Оккупанты в третий раз за сутки атаковали теплоэлектростанцию, находящуюся возле линии соприкосновения: детали
Российская армия неоднократно обстреливала тепловую электростанцию ДТЭК вблизи линии фронта, нанося ущерб оборудованию, но обошлось без жертв; ДТЭК работает для поддержания энергосистемы Украины. Это уже восьмой обстрел станции за последние шесть недель.