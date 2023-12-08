В этом году в Украине закрылось меньше компаний, чем до войны

По состоянию на ноябрь 2023 года от марта 2022 года в Украине только 6482 компании начали процесс закрытия и только 17% из них попали в процедуру банкротства. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом году, в среднем, в месяц прекращает работу 479 бизнесов. Это почти втрое меньше, чем за соответствующий период 2021

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Чаще всего закрываются общественные организации - 1068 компаний. На втором месте предприятия оптовой торговли - 826 компаний, а замыкают антитоп сельхозкомпании - 492492 дела.

Согласно статистике, больше всего бизнесов закрывается в Киеве - 893 дела, далее идет Львовская область 526 компаний. Также в тройку лидеров попала Днепропетровская область, здесь закрылось 479 бизнесов.

Дополнение

Самым громким банкротством года называют процесс закрытия украинской авиакомпании МАУ, связанной с Игорем Коломойским.

Кроме того, в топ-3 компаний в процессе закрытия по обороту попали Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Азовсталь и одна из компаний сети WOG.

Напомним

В 2023 году за 11 месяцев игорный бизнес Украины уплатил 9,6 млрд грн налогов. Это в 13 раз больше чем весь прошлый год и в 48 раз больше чем во весь 2021 год.

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