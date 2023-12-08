В этом году в Украине закрылось меньше компаний, чем до войны

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В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
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В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

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И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
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И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

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В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
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В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

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У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  148484 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  140747 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  141740 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  141587 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  132824 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

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Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142473 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  151773 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144747 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

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В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132474 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  133242 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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В этом году в Украине закрылось меньше компаний, чем до войны

С марта 2022 года только 6482 украинские компании начали закрываться, а 17% из них обанкротились. Темпы закрытия в 2023 году втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение

В Закарпатском областном военном комиссариате заявили, что мобилизационные повестки вручаются законно, и раскритиковали тех, кто уклоняется от призыва. Они объяснили, что получение повестки не приводит к немедленному отправлению на военную службу.

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Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение

Белый дом: Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с путиным

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Зеленский должен определяться с условиями переговоров с путиным.

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Белый дом: Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с путиным

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на коррупцию и неготовность ЕС полностью принять Украину. Вместо этого он предлагает заключить соглашение о стратегическом партнерстве.

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На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель

Зимние школьные каникулы в Киевской области будут разными: в 45 громадах они начнутся 25 декабря, а в других - 1 января и продлятся две-три недели, с учетом пропущенных осенних каникул.

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На Киевщине каникулы у школьников продлятся от двух до трех недель

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными.

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В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

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путин объявил, что пойдет на пятый срок на президентских выборах в россии в 2024 году.

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путин объявил, что идет на пятый президентский срок

Оккупанты в третий раз за сутки атаковали теплоэлектростанцию, находящуюся возле линии соприкосновения: детали

Российская армия неоднократно обстреливала тепловую электростанцию ДТЭК вблизи линии фронта, нанося ущерб оборудованию, но обошлось без жертв; ДТЭК работает для поддержания энергосистемы Украины. Это уже восьмой обстрел станции за последние шесть недель.

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Оккупанты в третий раз за сутки атаковали теплоэлектростанцию, находящуюся возле линии соприкосновения: детали