В Днепре в результате взрыва боеприпаса погибли двое мужчин

В Новокодакском районе Днепра произошел взрыв на территории частного домовладения. В результате инцидента погибли двое мужчин, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает УНН.

8 июня в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Новокодакском районе города Днепра. По предварительной информации, в результате взрыва боеприпаса смертельные травмы получили двое мужчин. От полученных повреждений они погибли на месте происшествия - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепровского районного управления полиции №1 и сотрудники взрывотехнической службы ГУНП в Днепропетровской области. Сейчас правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.

По результатам осмотра места происшествия и собранных материалов будет дана правовая квалификация события.

Напомним

Правоохранители задержали подозреваемого по делу о взрыве посылки на сортировочном центре в Киеве - мужчина пересылал боеприпасы почтой.