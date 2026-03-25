В детских садах рф детям показывают дроны и рассказывают о военной службе
Киев • УНН
В детских садах рф проводят встречи по службе в войсках беспилотных систем. Центр противодействия дезинформации называет это милитаризацией малышей.
В россии в детских садах начали проводить встречи, во время которых детям рассказывают о службе в войсках беспилотных систем и демонстрируют дроны. Такие мероприятия подают как познавательные. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
По имеющейся информации, во время встреч детям объясняют назначение дронов и знакомят с военной службой. Формально это позиционируют как образовательные мероприятия для расширения кругозора детей.
Формально это подают как "познавательные встречи". На самом деле речь идет о целенаправленной милитаризации с самого младшего возраста. Детям навязывают представление о войне как о норме, а военную службу - как естественный и желаемый путь. россия системно милитаризирует детей с дошкольного возраста, готовя их к войне и культу армии. Встречи с военными в детских садах - это не патриотическое воспитание, а промывание мозгов, которое нормализует насилие и прививает детям идею, что война - это норма жизни
По предварительной информации, цель таких "мероприятий" - вырастить поколение, которое с детства воспринимает армию как героическую институцию, не ставит под сомнение войну и готово в будущем пополнить ряды российских войск.
россия пытается компенсировать потери, заманивая сирот на войну против Украины обещаниями бесплатного жилья. Совершеннолетние сироты, которые годами ждут жилья, часто соглашаются на контракт, но большинство погибает, так и не получив обещанного.