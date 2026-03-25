У дитсадках рф дітям показують дрони та розповідають про військову службу
Київ • УНН
В дитячих садках рф проводять зустрічі щодо служби у військах безпілотних систем. Центр протидії дезінформації називає це мілітаризацією малечі.
У росії в дитячих садках почали проводити зустрічі, під час яких дітям розповідають про службу у військах безпілотних систем і демонструють дрони. Такі заходи подають як пізнавальні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
За наявною інформацією, під час зустрічей дітям пояснюють призначення дронів і знайомлять із військовою службою. Формально це позиціонують як освітні заходи для розширення кругозору дітей.
Формально це подають як "пізнавальні зустрічі". Насправді йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію з наймолодшого віку. Дітям нав’язують уявлення про війну як про норму, а військову службу - як природний і бажаний шлях. росія системно мілітаризує дітей з дошкільного віку, готуючи їх до війни й культу армії. Зустрічі з військовими в дитсадках - це не патріотичне виховання, а промивання мізків, яке нормалізує насильство та прищеплює дітям ідею, що війна - це норма життя
За попередньою інформацією, мета таких "заходів" - виростити покоління, яке з дитинства сприймає армію як героїчну інституцію, не ставить під сумнів війну та готове в майбутньому поповнити лави російських військ.
Нагадаємо
росія намагається компенсувати втрати, заманюючи сиріт на війну проти України обіцянками безкоштовного житла. Повнолітні сироти, які роками чекають на житло, часто погоджуються на контракт, але більшість гине, так і не отримавши обіцяного.