У дитсадках рф дітям показують дрони та розповідають про військову службу

У росії в дитячих садках почали проводити зустрічі, під час яких дітям розповідають про службу у військах безпілотних систем і демонструють дрони. Такі заходи подають як пізнавальні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

За наявною інформацією, під час зустрічей дітям пояснюють призначення дронів і знайомлять із військовою службою. Формально це позиціонують як освітні заходи для розширення кругозору дітей.

Формально це подають як "пізнавальні зустрічі". Насправді йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію з наймолодшого віку. Дітям нав’язують уявлення про війну як про норму, а військову службу - як природний і бажаний шлях. росія системно мілітаризує дітей з дошкільного віку, готуючи їх до війни й культу армії. Зустрічі з військовими в дитсадках - це не патріотичне виховання, а промивання мізків, яке нормалізує насильство та прищеплює дітям ідею, що війна - це норма життя