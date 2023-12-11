В Дарницком районе Киева из-за обломка ракеты возник пожар
Киев • УНН
Обломок ракеты вызвал пожар в недострое в Дарницком районе Киева; на месте работают экстренные службы, а медики выехали на место происшествия.
В Дарницком районе пожар в недостроенном здании в результате падения обломка ракеты. Все службы следуют на место. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Еще один обломок в Дарницком районе упал на газон, пожара и повреждений в домах рядом нет.
Есть обращение к медикам по другому адресу в Дарницком районе. Медики на месте.
Напомним
В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги.
По данным городского головы Кличко, в Голосеевском районе обломок ракеты повредил крышу жилого дома.
В Дарницком районе Киева из-за обломка ракеты возник пожар
Обломок ракеты вызвал пожар в недострое в Дарницком районе Киева; на месте работают экстренные службы, а медики выехали на место происшествия.
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома
Киев находится в состоянии воздушной тревоги из-за ракетной угрозы; обломки упали в двух районах на фоне действий противовоздушной обороны, информация о жертвах и повреждениях еще не поступила.
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе
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