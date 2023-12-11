В Дарницком районе Киева из-за обломка ракеты возник пожар

В Дарницком районе пожар в недостроенном здании в результате падения обломка ракеты. Все службы следуют на место. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Еще один обломок в Дарницком районе упал на газон, пожара и повреждений в домах рядом нет.

Есть обращение к медикам по другому адресу в Дарницком районе. Медики на месте.

Напомним

В ночь на понедельник, 11 декабря, в Киеве прозвучала серия взрывов до объявления воздушной тревоги.

По данным городского головы Кличко, в Голосеевском районе обломок ракеты повредил крышу жилого дома.