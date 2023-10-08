В британской разведке рассказали о ситуации на фронте в Украине.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных оценило развитие ситуации на фронте в Украине, войну против которой развязала россия. Очередной отчет о текущей ситуации на украинском фронте они опубликовали на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
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Детали
По данным британской разведки, на направлении Великой Новоселки, к западу от города Угледар Донецкой области, года в течение последних четырех недель стало относительно спокойно. В июне-июле уменьшилась интенсивность боев на указанном направлении.
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“В течение лета Украина почти наверняка освободила минимум 125 квадратных километров территории на этом участке фронта. Украинские операции на этом направлении сковали элементы 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не давая им возможности усилить другие направления. Он также задействовал ряд российских десантных частей. Хотя эта линия фронта стабилизировалась, российские силы, вероятно, остаются в оборонительной позиции, для защиты от возможного будущего украинского контрнаступления. Вряд ли будет существенный отвод российских войск от этой оси в течение следующих шести недель”, — говорится в отчете.
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