В британской разведке рассказали о ситуации на фронте в Украине.

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных оценило развитие ситуации на фронте в Украине, войну против которой развязала россия. Очередной отчет о текущей ситуации на украинском фронте они опубликовали на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

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Детали

По данным британской разведки, на направлении Великой Новоселки, к западу от города Угледар Донецкой области, года в течение последних четырех недель стало относительно спокойно. В июне-июле уменьшилась интенсивность боев на указанном направлении.

Цитата

“В течение лета Украина почти наверняка освободила минимум 125 квадратных километров территории на этом участке фронта. Украинские операции на этом направлении сковали элементы 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не давая им возможности усилить другие направления. Он также задействовал ряд российских десантных частей. Хотя эта линия фронта стабилизировалась, российские силы, вероятно, остаются в оборонительной позиции, для защиты от возможного будущего украинского контрнаступления. Вряд ли будет существенный отвод российских войск от этой оси в течение следующих шести недель”, — говорится в отчете.

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