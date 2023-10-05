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У британській розвідці звинуватили росію в планах встановити морські міни на підходах до українських портів

У британській розвідці звинуватили росію в планах встановити морські міни на підходах до українських портів

Київ • УНН

 • 722958 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. За даними британської розвідки росія може використовувати морські міни для нападів на цивільне судноплавство в Чорному морі. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Великої Британії, повідомляє УНН.

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«Розсекречена сьогодні інформація свідчить про те, що росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів», - йдеться у повідомленні.

За оцінками Великої Британії, росія покладе відповідальність за будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі на Україну.

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У відомстві заявляють, що рф намагається атакувати цивільні судна, що прямують через український "гуманітарний коридор", щоб перешкодити експорту зерна з України. Це дозволило б росії тиснути на українську економіку.

Зазначається, що МЗС Британії оприлюднило інформацію про замінування, щоб запобігти будь-якому такому інциденту.

«Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна могла продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію всіма відповідними маршрутами, включаючи "гуманітарний коридор", суходолом і через Дунай. Велика Британія продовжуватиме співпрацювати з Україною та низкою міжнародних партнерів для досягнення цієї мети», - наголосили у відомстві.

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Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі зазначив, що у той час, як Велика Британія і партнери продовжують робити все можливе, щоб український експорт потрапляв до тих, хто його найбільше потребує, «система цілеспрямованих атак росії в Чорному морі демонструє готовність путіна використовувати продовольство і невинну торгівлю як зброю за рахунок решти світу, блокуючи доступ продовольства на світові ринки».

Додамо

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи росія пошкодила 130 об'єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені. Знищила майже 300 000 тонн зерна - більше, ніж весь обсяг, який росія пообіцяла передати африканським країнам. Цього достатньо, щоб прогодувати понад 1,3 мільйона людей протягом року, вказали в МЗС Британії.

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