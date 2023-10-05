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В британской разведке обвинили россию в планах установили морские мины на подходах к украинским портам

Киев • УНН

 • 722957 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. По данным британской разведки россия может использовать морские мины для нападений на гражданское судоходство в Черном море. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании, сообщает УНН.

Цитата

«Рассекреченная сегодня информация свидетельствует о том, что россия может продолжать атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе путем установления морских мин на подходах к украинским портам», - говорится в сообщении.

По оценкам Великобритании, россия возложит ответственность за любые нападения на гражданские суда в Черном море на Украину.

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В ведомстве заявляют, что рф пытается атаковать гражданские суда, следующие через украинский "гуманитарный коридор", чтобы помешать экспорту зерна из Украины. Это позволило бы россии давить на украинскую экономику.

Отмечается, что МИД Британии обнародовал информацию о минировании, чтобы предотвратить любой такой инцидент.

«Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина могла продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по всем соответствующим маршрутам, включая "гуманитарный коридор", по суше и через Дунай. Великобритания будет продолжать сотрудничать с Украиной и рядом международных партнеров для достижения этой цели», - отметили в ведомстве.

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Министр иностранных дел Джеймс Клеверли отметил, что в то время как Великобритания и партнеры продолжают делать все возможное, чтобы украинский экспорт попадал к тем, кто в нем больше всего нуждается, «система целенаправленных атак россии в Черном море демонстрирует готовность путина использовать продовольствие и невинную торговлю как оружие за счет остального мира, блокируя доступ продовольствия на мировые рынки».

Добавим

После ухода из черноморской зерновой инициативы россия повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рене. Уничтожила почти 300 000 тонн зерна - больше, чем весь объем, который россия пообещала передать африканским странам. Этого достаточно, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года, указали в МИД Британии.

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