Понад 20 суден планують пройти новим коридором у Чорному морі - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Чорному морі понад 20 суден планують пройти новим оголошеним Україною коридором. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Станом на зараз у нас на вихід йде три судна, з портів наших українських. Загалом на захід по новому «коридору» маємо 12, на вихід – 10 і треба додати оці три, які зараз виходять», - розповів Плетенчук.
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У Силах оборони Півдня вказували, що росіяни використовують тактичну авіацію над морем, їх дратує, що працює коридор для суден.