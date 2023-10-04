Понад 20 суден планують пройти новим коридором у Чорному морі - ВМС

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«Станом на зараз у нас на вихід йде три судна, з портів наших українських. Загалом на захід по новому «коридору» маємо 12, на вихід – 10 і треба додати оці три, які зараз виходять», - розповів Плетенчук.

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У Силах оборони Півдня вказували, що росіяни використовують тактичну авіацію над морем, їх дратує, що працює коридор для суден.