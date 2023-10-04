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Более 20 судов планируют пройти по новому коридору в Черном море - ВМС

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. В Черном море более 20 судов планируют пройти по новому объявленному Украиной коридору. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«По состоянию на сейчас у нас на выход идет три судна, из портов наших украинских. Всего на заход по новому «коридору» имеем 12, на выход – 10 и надо добавить эти три, которые сейчас выходят», - рассказал Плетенчук.

Дополнение

В Силах обороны Юга указывали, что россияне используют тактическую авиацию над морем, их раздражает, что работает коридор для судов.

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