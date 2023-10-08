В британській розвідці розповіли про ситуацію на фронті в Україні

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За даними британської розвідки, на напрямку Великої Новосілки, на захід від міста Вугледар Донецької області, року протягом останніх чотирьох тижнів стало відносно спокійно. У червні-липні зменшилась інтенсивність боїв на зазначеному напрямку.

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“Вподовж літа Україна майже напевно звільнила мінімум 125 квадратних кілометрів території на цій ділянці фронту. Українські операції на цьому напрямку скували елементи 36-ї та 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу росії, не даючи їм змоги підсилити інші напрямки. Він також залучив низку російських десантних частин. Хоча ця лінія фронту стабілізувалася, російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиціх, для захисту від можливого майбутнього українського контрнаступу. Навряд чи буде суттєве відведення російських військ від цієї осі протягом наступних шести тижнів”, — йдеться у звіті.

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