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В британській розвідці розповіли про ситуацію на фронті в Україні

В британській розвідці розповіли про ситуацію на фронті в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих оцінило розвиток ситуації на фронті в Україні, війну проти якої розв’язала росія. Черговий звіт про поточну ситуацію на українському фронту вони опублікували на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

За даними британської розвідки, на напрямку Великої Новосілки, на захід від міста Вугледар Донецької області, року протягом останніх чотирьох тижнів стало відносно спокійно. У червні-липні зменшилась інтенсивність боїв на зазначеному напрямку.

Цитата

“Вподовж літа Україна майже напевно звільнила мінімум 125 квадратних кілометрів території на цій ділянці фронту. Українські операції на цьому напрямку скували елементи 36-ї та 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу росії, не даючи їм змоги підсилити інші напрямки. Він також залучив низку російських десантних частин. Хоча ця лінія фронту стабілізувалася, російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиціх, для захисту від можливого майбутнього українського контрнаступу. Навряд чи буде суттєве відведення російських військ від цієї осі протягом наступних шести тижнів”, — йдеться у звіті.

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