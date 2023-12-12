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В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 12:47  •  21945 просмотра

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Двое мужчин, 37 и 39 лет, получили осколочные ранения после российского обстрела Корабельного района Херсона; их состояние удовлетворительное.

Возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов Херсона 11 декабря.  Двое мужчин обратились с ранениями в медицинский центр в результате вражеской атаки на Корабельный район Херсона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА. 

В больницу обратились двое херсонцев, которые вчера попали под вражеский обстрел в Корабельном районе Херсона.  У мужчин, 37 и 39 лет, диагностировали контузии, взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших - удовлетворительное

- говорится в сообщении ОВА.

Как определяется, после оказания медпомощи в больнице, пострадавшие будут лечиться  амбулаторно. 

Дополнение 

Сегодня российские войска дважды утром обстреляли Херсон, ранив 67-летнего и 29-летнего мужчин. 

Напомним 

11 декабря по городу Херсон враг выпустил 43 снаряда. В общем, в Херсонской области российская агрессия за прошедшие сутки привела к гибели одного человека и 4 раненых. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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До лікарні звернулися двоє херсонців, які напередодні потрапили під ворожий обстріл
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