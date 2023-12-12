В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел
Киев • УНН
Двое мужчин, 37 и 39 лет, получили осколочные ранения после российского обстрела Корабельного района Херсона; их состояние удовлетворительное.
Возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов Херсона 11 декабря. Двое мужчин обратились с ранениями в медицинский центр в результате вражеской атаки на Корабельный район Херсона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В больницу обратились двое херсонцев, которые вчера попали под вражеский обстрел в Корабельном районе Херсона. У мужчин, 37 и 39 лет, диагностировали контузии, взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших - удовлетворительное
Как определяется, после оказания медпомощи в больнице, пострадавшие будут лечиться амбулаторно.
Дополнение
Сегодня российские войска дважды утром обстреляли Херсон, ранив 67-летнего и 29-летнего мужчин.
Напомним
11 декабря по городу Херсон враг выпустил 43 снаряда. В общем, в Херсонской области российская агрессия за прошедшие сутки привела к гибели одного человека и 4 раненых.
В больницу обратились двое херсонцев, которые накануне попали под вражеский обстрел
Двое мужчин, 37 и 39 лет, получили осколочные ранения после российского обстрела Корабельного района Херсона; их состояние удовлетворительное.
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