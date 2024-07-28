Еще одно российское село ушло под воду, в результате чего было эвакуировано 45 человек, включая 18 детей. Еще 24 туриста были эвакуированы из соседних сел. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, российское село миндигулово в башкирии оказалось под водой из-за сильных ливней. От затопления эвакуировали 45 человек, включая 18 детей, которые были размещены у родственников. Также из ближайших сел бурзянского района было эвакуировано 24 туриста.

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Ливни затопили также природный парк на границе с челябинской областью, из-за чего вчера его закрыли для посетителей.