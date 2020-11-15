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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 99885 просмотра

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В Азии создали самую большую в мире зону свободной торговли

В Азии создали самую большую в мире зону свободной торговли

Киев  •  УНН

 • 18724 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Азии создали самую большую в мире зону свободной торговли. Соглашение подписали 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай и Япония. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Xinhua.

"Соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве /RCEP/ в воскресенье было подписано 15 странами-участниками. Это стало началом функционирования крупнейшего в мире блока свободной торговли", - говорится в сообщении.

Как указано, в число стран-участников данного соглашения входят 10 стран-членов АСЕАН, а также Китай, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия.

В рамках договора будут действовать сниженные торговые пошлины.

Подписание соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) - "победа мультилатерализма и свободной торговли", отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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