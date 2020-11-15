В Азии создали самую большую в мире зону свободной торговли

"Соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве /RCEP/ в воскресенье было подписано 15 странами-участниками. Это стало началом функционирования крупнейшего в мире блока свободной торговли", - говорится в сообщении.

Как указано, в число стран-участников данного соглашения входят 10 стран-членов АСЕАН, а также Китай, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия.

В рамках договора будут действовать сниженные торговые пошлины.

Подписание соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) - "победа мультилатерализма и свободной торговли", отметил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.