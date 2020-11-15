В Азії створили найбільшу в світі зону вільної торгівлі

"Угоду про Регіональне всеосяжне економічне партнерство (RCEP) в неділю було підписано 15 країнами-учасниками. Це стало початком функціонування найбільшого в світі блоку вільної торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, до країн-учасниць цієї угоди входять 10 країн-членів АСЕАН, а також Китай, Японія, Республіка Корея, Австралія і Нова Зеландія.

У рамках договору будуть діяти знижені торговельні мита.

Підписання угоди про Регіональне всеосяжне економічне партнерство (RCEP) - "перемога мультилатералізму і вільної торгівлі", зазначив прем'єр Держради КНР Лі Кецян.