В Азії створили найбільшу в світі зону вільної торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Азії створили найбільшу в світі зону вільної торгівлі. Угоду підписали 15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, в тому числі Китай і Японія. Про це УНН повідомляє з посиланням на Xinhua.
"Угоду про Регіональне всеосяжне економічне партнерство (RCEP) в неділю було підписано 15 країнами-учасниками. Це стало початком функціонування найбільшого в світі блоку вільної торгівлі", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, до країн-учасниць цієї угоди входять 10 країн-членів АСЕАН, а також Китай, Японія, Республіка Корея, Австралія і Нова Зеландія.
У рамках договору будуть діяти знижені торговельні мита.
Підписання угоди про Регіональне всеосяжне економічне партнерство (RCEP) - "перемога мультилатералізму і вільної торгівлі", зазначив прем'єр Держради КНР Лі Кецян.