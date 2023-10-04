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В Азербайджане задержали бывших лидеров Нагорного Карабаха

В Азербайджане задержали бывших лидеров Нагорного Карабаха

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Официальные источники Азербайджана подтвердили задержание бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и председателя парламента ПК Давида Ишханяна. Об этом пишет Радио.Азотютун, передает УНН.

Детали 

Согласно сообщениям этих источников, Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян уже перевезены в Баку, а Араика Арутюняна еще транспортируют. 

Госминистр Нагорного Карабаха Артур Арутюнян сообщил Радио Азатутюн, что он, директор Службы национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха Арарат Мелкумян, министр внутренних дел Карен Саргсян и руководитель администрации президента НК Карен Шахраманян сегодня через азербайджанский КПП прибыли в Армению. Он не стал комментировать задержание бывших президентов и спикера парламента, лишь сказал, что когда их провожали, те еще находились в Степанакерте.

Напомним

Азербайджан объявил бывшего глава Нагорного Карабаха Араика Арутюняна в международный розыск. Вместе с ним власти Азербайджана ищут экс-командующего карабахской армии Джалала Арутюняна.

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