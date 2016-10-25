В Австрии "злые клоуны" ранили несколько человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Австрии несколько человек пострадали в результате нападения "злых клоунов", передает УНН со ссылкой на AFP.
В Австрии несколько человек пострадали в результате нападений людей в костюмах клоунов.
Как сообщается, трое неизвестных напали с битой на 19-летнего мужчину. Подозреваемые скрылись с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали. Вторая пострадавшая - 16-летняя девушка - подвернула ногу, когда убегала от человека в маске клоуна и споткнулась.
О других инцидентах австрийцы продолжают рассказывать на созданной странице в Facebook, посвященной "злым клоунам".
В полиции предупредили, что попытка напугать кого-то приравнивается к совершению преступления.
Напомним, что министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн сообщил, что каждый случай с нападениями "злых клоунов" будет доведен до конца.