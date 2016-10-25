В Австрії “злі клоуни” поранили кількох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Австрії декілька людей постраждали внаслідок нападу “злих клоунів”, передає УНН з посиланням на AFP.
В Австрії кілька людей постраждали у результаті нападів людей в костюмах клоунів.
Як повідомляється, троє невідомих напали з битою на 19-річного чоловіка. Підозрювані зникли з місця події. Постраждалого госпіталізували. Друга постраждала — 16-річна дівчина — підвернула ногу, коли тікала від людини в масці клоуна і спіткнулася.
Про інші інциденти австрійці продовжують розповідати на створеній сторінці у Facebook, присвяченій “злим клоунам”.
У поліції попередили, що спроба налякати когось прирівнюється до скоєння злочину.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн повідомив, що кожний випадок із нападами “злих клоунів” буде доведено до кінця.