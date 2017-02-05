В Авдеевке нацполиция открыла два пункта приема граждан - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Вчера в старой Авдеевке национальная полиция открыла два пункта приема граждан. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Кроме прямого назначения приема и консультаций граждан, эти пункты будут функционировать еще и в режиме пунктов обогрева, питания и оказания гуманитарной помощи", - написал он.
"Завтра Нацгвардия дает Авдеевке дополнительные автомобили для развозки гуманитарной помощи. Эти же грузовики будем задействовать и для ремонтных бригад, в том числе для доставки строительных материалов. Еще один грузовик дает нам национальная полиция ", - отметил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, российская сторона в СЦКК раз гарантировала перемирие для ремонта ЛЭП под Авдеевка.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.