В Авдіївці нацполіція відкрила два пункти прийому громадян - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Вчора у старій Авдіївці національна поліція відкрила два пункти прийому громадян. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Окрім прямого призначення прийому та консультацій громандян, ці пункти функціонуватимуть ще й у режимі пунктів обігріву, харчування та надання гуманітарної допомоги,” — написав він.
“Завтра нацгвардія дає Авдіївці додаткові автомобілі для розвезення гуманітарної допомоги. Ці ж вантажівки будемо задіювати і для ремонтних бригад, зокрема для доставки будівельних матеріалів. Ще одну вантажівку надає нам національна поліція,” — зазначив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, російська сторона в СЦКК вкотре гарантувала перемир'я для ремонту ЛЕП під Авдіївкою.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.