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В Ассоциации банков рассказали, почему законопроекты нардепов о криптовалюте пока не стоят внимания

Киев  •  УНН

 • 14340 просмотра

КИЕВ. 28 литопада. УНН. Законопроекты народных депутатов относительно оборота криптовалюты в Украине оценивать пока нет никакого смысла, поскольку подобные документы требуют тщательной подготовки и основательной совместной работы, в качестве экспертов, так и органов государственной власти. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.

Как известно, сегодня в ВР зарегистрированы два законопроекта об обращении криптовалюты в Украине: "Проект Закона об обороте криптовалюты в Украине" от 6 октября текущего года и "Проект Закона о стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине" от 10 октября этого года.

В первом случае субъектами права законодательной инициативы выступили пять народных депутатов, инициатором второго законопроекта выступает народный депутат от "Радикальной партии" Сергей Рыбалка.

"Оценивать каждый из приведенных законопроектов пока преждевременно", - отметили в ассоциации.

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В НАБУ объяснили, что упомянутые законопроекты в определенной степени выполнили свою функцию - они привлекли внимание органов власти и финансовых регуляторов к проблемам вокруг криптовалюты. Вместе с тем, риски законодательного урегулирования данного вопроса потребует фаховохо подхода.

"Уровень мошенничества с криптовалютами в мире чрезвычайно большой (привлечение инвестиций в фиктивные стартапы, кражи монет из кошельков, кражи самых кошельков и т.д.). Волатильность криптовалют и динамика их электро-емкости создают возможности чрезвычайных колебаний их обменных курсов в будущем. Есть и риски концентрации контроля над пока децентрализованными системами блокчейна. Эти вызовы требуют профессионального ответа", - говорится в сообщении.

В ассоциации также напомнили, что в мире до сих пор не существует единого подхода к определению и регулированию криптовалют.

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"Финансовые регуляторы разных стран изучают это явление, готовят проекты законов, выдают директивы и разъяснения. Например, в США привлечения инвестиций через ICO (initial coin offer) фактически приравнены в статусе к IPO (первичное размещение акций) с распространением соответствующих жестких регуляций. В Китае они вообще в определенный момент были запрещены.

В Украине также анонсировано создание рабочей группы в составе НБУ, Минфина, ГФС, Госфинмониторинга, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Нацкомфинуслуг для выработки общей позиции по криптовалюте вообще и Bitcoin, в частности. Мы готовы присоединиться к этой работе", - рассказали в НАБУ.

В ассоциации убеждены, что без четко выраженной позиции финансовых регуляторов и органов власти создать качественное регулирование трудно.

"Но и медлить с решением этого вопроса опасно", - пояснили в НАБУ.

Напомним, в Bitcoin Foundation парламентские законопроекты о криптовалюте назвали бессмысленными и популистскими.

Добавим, что автор законопроекта №7183-1 (относительно криптовалют) Сергей Рыбалка недавно был уволен парламентом с должности председателя финансового комитета. Его работу на этом посту эксперты финотрасли и вкладчики банков оценили очень низко.

 

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