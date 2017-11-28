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В Асоціації банків розповіли, чому законопроекти нардепів про криптовалюту поки не варті уваги

В Асоціації банків розповіли, чому законопроекти нардепів про криптовалюту поки не варті уваги

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 литопада. УНН. Законопроекти народних депутатів щодо обігу криптовалют в Україні оцінювати наразі немає жодного сенсу, оскільки подібні документи потребують ретельної підготовки і грунтовної спільної роботи, як експертів, так і органів державної влади. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Незалежної асоціації банків України.

Як відомо, на сьогодні у ВР зареєстровано два законопроекти щодо обігу криптовалют в Україні: "Проект Закону про обіг криптовалюти в Україні" від 6 жовтня поточного року та "Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні" від 10 жовтня цього року.

У першому випадку суб'єктами права законодавчої ініціативи виступили п’ять народних депутатів, ініціатором другого законопроекту виступає народний депутат від “Радикальної партії” Сергій Рибалка. 

"Оцінювати кожен з наведених законопроектів поки що передчасно", - зазначили в асоціації.

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В НАБУ пояснили, що згадані законопроекти певною мірою виконали свою функцію – вони привернути увагу органів влади та фінансових регуляторів до проблем навколо криптовалют. Разом з тим, ризики законодавчого врегулювання даного питання потребують фаховохо підходу.

"Рівень шахрайства з криптовалютами у світі надзвичайно великий (залучення інвестицій у фіктивні стартапи, крадіжки монет з гаманців, крадіжки самих гаманців тощо). Волатильність криптовалют та динаміка їх електро-ємності створюють можливості надзвичайних коливань їх обмінних курсів у майбутньому. Є і ризики концентрації контролю над поки що децентралізованими системами блокчейну. Ці виклики потребують фахової відповіді", - йдеться у повідомленні.

В асоціації також нагадали, що у світі досі не існує єдиного підходу до визначення та регулювання криптовалют.

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"Фінансові регулятори різних країн вивчають це явище, готують проекти законів, видають директиви та роз’яснення. Наприклад, у США залучення інвестицій через ICO (initial coin offer) фактично прирівнено у статусі до IPO (первинне розміщення акцій) з розповсюдженням відповідних жорстких регуляцій. У Китаї вони взагалі у певний момент були заборонені.

В Україні також анонсовано створення робочої групи у складі НБУ, Мінфіну, ДФС, Держфінмоніторингу, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Нацкомфінпослуг для вироблення спільної позиції щодо криптовалют взагалі та Bitcoin, зокрема. Ми готові долучитись до цієї роботи", - розповіли в НАБУ.

В асоціації переконані, що без чітко вираженої позиції фінансових регуляторів та органів влади створити якісне регулювання важко.

"Але і зволікати з вирішенням цього питання небезпечно", - пояснили в НАБУ.

Нагадаємо, у Bitcoin Foundation парламентські законопроекти про криптовалюту назвали безглуздими і популістськими. 

Додамо, що автор законопроекту №7183-1 (щодо криптовалют) Сергій Рибалка нещодавно був звільнений парламентом з посади голови фінансового комітету. Його роботу на цій посаді експерти фінгалузі і вкладники банків оцінили дуже низько. 

 

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