В "Армія+" появился статус для военных, возвращающихся из СОЧ - что он означает

Фото: t.me/armyofukraine

В мобильном приложении "Армия+" появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-медиа Министерства обороны Украины АрмияInform.

Детали

Отныне в данном приложении после согласования рапорта в Армия ID автоматически появляется белая лента со статусом "В пути". Он означает следующее:

военнослужащий добровольно возвращается на службу;

рапорт согласован;

его ожидают в определенной части.

Срок действия данного статуса для различных военных и военизированных формирований выглядит так:

5 суток на прибытие - для Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта Украины;

48 часов после приказа - для Национальной гвардии Украины;

через рекрутинговый центр - бумажное предписание (также 5 суток).

Если вас остановили в пути - нужно показать "белую ленту" в Армия ID + рапорт в "Армия+" или предъявить бумажное предписание.

Напомним

Министерство обороны Украины запустило программу добровольного возвращения из самовольного оставления части через приложение "Армия+". Военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть до 12 июня 2026 года, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре и самостоятельно выбрать новое подразделение до 20 сентября 2026 года.