В "Армія+" появился статус для военных, возвращающихся из СОЧ - что он означает
Киев • УНН
В приложении "Армія+" после согласования рапорта автоматически появляется белая лента со статусом "В пути". Срок действия статуса составляет 5 суток для ВСУ и Госспецтрансслужбы и 48 часов после приказа - для Национальной гвардии Украины.
В мобильном приложении "Армия+" появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-медиа Министерства обороны Украины АрмияInform.
Детали
Отныне в данном приложении после согласования рапорта в Армия ID автоматически появляется белая лента со статусом "В пути". Он означает следующее:
- военнослужащий добровольно возвращается на службу;
- рапорт согласован;
- его ожидают в определенной части.
Срок действия данного статуса для различных военных и военизированных формирований выглядит так:
- 5 суток на прибытие - для Вооруженных сил и Государственной
специальной службы транспорта Украины;
- 48 часов после приказа - для Национальной гвардии
Украины;
- через рекрутинговый центр - бумажное предписание (также
5 суток).
Если вас остановили в пути - нужно показать "белую ленту" в Армия ID + рапорт в "Армия+" или предъявить бумажное предписание.
Напомним
Министерство обороны Украины запустило программу добровольного возвращения из самовольного оставления части через приложение "Армия+". Военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть до 12 июня 2026 года, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре и самостоятельно выбрать новое подразделение до 20 сентября 2026 года.