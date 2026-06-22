В "Армія+" появился статус для военных, возвращающихся из СОЧ - что он означает

$44.910.0151.460.01
ukenru
14:01 • 2588 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
12:51 • 11287 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
12:42 • 14014 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
12:03 • 13300 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
10:08 • 27416 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 08:50 • 24196 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
22 июня, 08:39 • 22387 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
22 июня, 08:20 • 31138 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
21 июня, 19:27 • 31505 просмотра
G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский
21 июня, 18:47 • 62152 просмотра
Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
4.5м/с
51%
750мм
Популярные новости
У Навроцкого назвали "оскорблением" отправку курьером через "Новую почту" отозванного у Зеленского ордена22 июня, 07:26 • 31549 просмотра
За добычу ископаемых без разрешений на 1,5 млрд грн объявлено 9 подозрений - ГенпрокурорVideo22 июня, 07:32 • 7924 просмотра
Главный конструктор Fire Point: наше вооружение не имеет скрытых "выключателей", что даёт независимость в сфере безопасности22 июня, 08:05 • 10069 просмотра
На российских БПЛА зафиксирован новый диапазон работы МЭШ-модемов 3900-4100 МГц - "Флеш"Photo22 июня, 08:17 • 13576 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 23723 просмотра
публикации
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
10:08 • 27421 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов09:33 • 23730 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto22 июня, 08:20 • 31141 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 91176 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 87415 просмотра
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Франция
Великобритания
Париж
Италия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 27233 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 31712 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 51308 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 55433 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 71528 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В "Армія+" появился статус для военных, возвращающихся из СОЧ - что он означает

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

В приложении "Армія+" после согласования рапорта автоматически появляется белая лента со статусом "В пути". Срок действия статуса составляет 5 суток для ВСУ и Госспецтрансслужбы и 48 часов после приказа - для Национальной гвардии Украины.

В "Армія+" появился статус для военных, возвращающихся из СОЧ - что он означает
Фото: t.me/armyofukraine

В мобильном приложении "Армия+" появился новый статус для военнослужащих, возвращающихся после самовольного оставления части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-медиа Министерства обороны Украины АрмияInform.

Детали

Отныне в данном приложении после согласования рапорта в Армия ID автоматически появляется белая лента со статусом "В пути". Он означает следующее:

  • военнослужащий добровольно возвращается на службу;
    • рапорт согласован;
      • его ожидают в определенной части.

        Срок действия данного статуса для различных военных и военизированных формирований выглядит так:

        • 5 суток на прибытие - для Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта Украины;
          • 48 часов после приказа - для Национальной гвардии Украины;
            • через рекрутинговый центр - бумажное предписание (также 5 суток).

              Если вас остановили в пути - нужно показать "белую ленту" в Армия ID + рапорт в "Армия+" или предъявить бумажное предписание.

              Напомним

              Министерство обороны Украины запустило программу добровольного возвращения из самовольного оставления части через приложение "Армия+". Военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть до 12 июня 2026 года, могут вернуться на службу по упрощенной процедуре и самостоятельно выбрать новое подразделение до 20 сентября 2026 года.

              Евгений Устименко

              ОбществоВойна в УкраинеТехнологии
              Мобилизация
              Военное положение
              Война в Украине
              Национальная гвардия Украины
              Министерство обороны Украины
              Вооруженные силы Украины