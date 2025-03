В Арктике зафиксировали разрушение самого старого ледника

Детали

Трещину обнаружили в северном регионе острова Элсмир. Ее размер составляет 3 тыс. км².

Отмечают, что внезапная прорубь образовалась из-за экстремального сильного ветра во время длительного антициклона.

Анализ атмосферных данных и снимков морского льда показал, что проруби образовывались здесь по меньшей мере дважды во время похожих погодных условий, в 1988-м и в 2004 году, но никто не обратил на это внимания.

Эксперты сделали вывод, что самый старый ледник не столь устойчив к изменениям климата, как считали ранее. Такие изменения могут привести к полному разрушению ледников.

Sorry yet more bad news on our dying #Arctic Earth cooler whose survival we depend on to survive

Scientists discover large rift a 3,000-square-kilometer rift in oldest and thickest Arctic ice and Arctic's last bastion of thick sea ice #climate #DemVoice1 https://t.co/5wIeI4gZRt pic.twitter.com/HgKd5Q5nxv

— GO GREEN (@ECOWARRIORSS) October 14, 2021

