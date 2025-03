В Арктиці зафіксували руйнування найстарішого льодовика

Деталі

Тріщину виявили у північному регіоні острова Елсмір. Її розмір становить 3 тис. км².

Зазначають, що раптова ополонка утворилася через екстремальний сильний вітер під час тривалого антициклону.

Аналіз атмосферних даних та знімків морського льоду засвідчив, що ополонки утворювалися тут щонайменше двічі за схожих погодних умов, 1988-го та 2004 року, але ніхто не звернув на це уваги.

Експерти зробили висновок, що найстаріший льодовик не настільки стійкий до змін клімату, як вважали раніше. Такі зміни можуть призвести до повного руйнування льодовиків.

Sorry yet more bad news on our dying #Arctic Earth cooler whose survival we depend on to survive

Scientists discover large rift a 3,000-square-kilometer rift in oldest and thickest Arctic ice and Arctic's last bastion of thick sea ice #climate #DemVoice1 https://t.co/5wIeI4gZRt pic.twitter.com/HgKd5Q5nxv

— GO GREEN (@ECOWARRIORSS) October 14, 2021

Нагадаємо

На Південному полюсі зафіксували найхолоднішу зиму за всю історію спостережень — −61°C.