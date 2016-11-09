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В американском штате Колорадо "зависла" база данных избирателей

В американском штате Колорадо "зависла" база данных избирателей

Киев • УНН

 • 9208 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В американском штате Колорадо база данных избирателей, по которой проверяют регистрацию голосующих, временно не работала, передает УНН со ссылкой на CBS Denver.

Избиратели не могли проголосовать почти полчаса. При этом избиратели могли проголосовать, используя бюллетень для досрочного голосования.

Сотрудники также не могли проверить подлинность подписей на присланных по почте бюллетенях, так как эта процедура осуществляется через систему базы данных.

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Через возникшую проблему избирателям пришлось ждать, когда система перезапустят и она снова заработает.

Проблема возникла во всех избирательных участках штата. При этом когда система снова заработала, проблема также решилась во всем штате, и голосование возобновилось.

Напомним, что результаты общего голосования объявляются 9 ноября. Однако, официальные результаты выборов будут объявлены после голосования выборщиков, которое состоится 19 декабря. Вместе с президентом тогда же будет избран вице-президент.

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