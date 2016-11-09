В американському штаті Колорадо "зависла" база даних виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В американському штаті Колорадо база даних виборців, через яку перевіряють реєстрацію голосуючих, тимчасово не працювала, передає УНН з посиланням на CBS Denver.
Виборці не могли проголосувати майже півгодини. При цьому виборці могли проголосувати, використовуючи бюлетень для дострокового голосування.
Співробітники також не могли перевірити справжність підписів на надісланих поштою бюлетенях, так як ця процедура здійснюється через систему бази даних.
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Через виниклу проблему виборцям довелося чекати, коли систему перезапускатимуть і вона знову запрацює.
Проблема виникла у всіх виборчих дільницях штату. При цьому коли система знову запрацювала, проблема також вирішилася у всьому штаті, і голосування відновилося.
Нагадаємо, що результати загального голосування оголошуються 9 листопада. Однак, офіційні результати виборів будуть оголошені після голосування виборників, яке відбудеться 19 грудня. Разом з президентом тоді ж буде обраний віце-президент.