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В Афганистане обезглавили женщину за посещение продуктового магазина без мужа

В Афганистане обезглавили женщину за посещение продуктового магазина без мужа

Киев • УНН

 • 13070 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Афганистане обезглавили женщину за посещение продуктового магазина без мужа, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что инцидент произошел в провинции Сар-э-Пул, значительная часть которой до сих пор находится под контролем боевиков движения "Талибан".

Сообщается, что муж погибшей несколько дней назад покинул страну. При его отсутствии женщина решила сходить за покупками на рынок в селе Латти. На улице ее задержала группа вооруженных мужчин и вскоре убила.

По словам губернатора провинции, женщина стала жертвой боевиков, поскольку нарушила запрет "Талибан" на посещение публичных мест без сопровождения близких родственников мужского пола.

При этом представители "Талибан" заявили о своей непричастности к убийству.

Движение "Талибан" находилось у власти в Афганистане с 1996 года по 2001 год. После терактов 11 сентября американские власти инициировали военную кампанию против их режима. На сегодняшний день представители движения сохраняют власть в некоторых районах страны, при этом большая часть территории Афганистана контролируется официальными Кабулом.

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