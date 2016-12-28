В Афганістані обезголовили жінку за відвідування продуктового магазину без чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Афганістані обезголовили жінку за відвідування продуктового магазину без чоловіка, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Зазначається, інцидент стався в провінції Сар-е-пул, значна частина якої досі знаходиться під контролем бойовиків руху "Талібан".
Повідомляється, що чоловік загиблої кілька днів тому залишив країну. За його відсутності жінка вирішила сходити за покупками на ринок в селі Латті. На вулиці її затримала група озброєних чоловіків і незабаром вбила.
За словами губернатора провінції, жінка стала жертвою бойовиків, оскільки порушила заборону "Талібан" на відвідування публічних місць без супроводу близьких родичів чоловічої статі.
При цьому представники "Талібан" заявили про свою непричетність до вбивства.
Рух "Талібан" перебував при владі в Афганістані з 1996 року по 2001 рік. Після терактів 11 вересня американська влада ініціювали військову кампанію проти їхнього режиму. На сьогоднішній день представники руху зберігають владу в деяких районах країни, при цьому велика частина території Афганістану контролюється офіційними Кабулом.