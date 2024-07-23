Благодаря активизации работы СЭС до 14:00 отменяется одна очередь отключений в 10 областях. С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 23 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. Благодаря активизации работы СЭС, до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений", - сообщили в компании.

Импорт планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 24 873 МВт-ч, с максимальной мощностью 1 251 МВт.

На Сумщине, как указано, есть обесточивание из-за непогоды и боевых действий, на Черниговщине - из-за непогоды.

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект в северном регионе. Обесточились бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Сумской и Черниговской областей. На утро остаются без энергоснабжения около 25 тысяч бытовых потребителей в Сумской области. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - отметили в Укрэнерго.

Міненерго: є знеструмлення через негоду у двох областях, після атаки рф на енергооб'єкт на Сумщині світло повернули частково