Уже 42 пострадавших от ракетного удара рф по многоэтажке в Харькове
Киев • УНН
В Харькове в результате российского ракетного удара по пятиэтажному дому пострадали 42 человека, двое погибших. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В Харькове в результате вражеского ракетного удара по пятиэтажному жилому дому известно уже о 42 пострадавших, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
До 42 человек возросло количество пострадавших в результате российского обстрела Немышлянского района. Врачи оказывают всем необходимую помощь
По его словам, аварийно-спасательные работы продолжаются.
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Ранее сообщалось о двух погибших в результате этого удара рф.
По данным Харьковской областной прокуратуры, российские военные нанесли ракетный удар по Немышлянскому району Харькова 8 июля около 09:01. Попадание зафиксировано в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки частично разрушен верхний этаж, поврежден фасад здания, выбиты окна. В прокуратуре уточнили, что погибли мужчина и женщина.
По предварительным выводам, российские войска применили дрон-ракету S8000 "Бандероль".