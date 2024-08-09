Уже 145 тыс. человек забронировано через портал Дія - Минцифры
Киев • УНН
Через портал Дія уже забронировано 145 тысяч работников критически важных предприятий. Сервисом воспользовались около 4 тысяч компаний, а 20% предприятий отказывают в бронировании своих работников.
Через портал Дія уже забронировали 145 тыс. украинцев, которые работают на критически важных предприятиях. Сервисом воспользовались около 4 тыс. компаний. Об этом рассказала заместитель директора департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Вопрос бронирования был запущен 17 июля, то есть уже прошло три недели с запуска этого сервиса. По состоянию на сейчас имеем уже 145 тыс. человек, которые забронировались через электронное бронирование. Количество компаний, которые воспользовались этим сервисом около 4 тыс.
Она отметила, что около 20% компаний отказывают в бронировании своих работников.
"Почему может быть отказано? Есть три причины: первое - предприятие не является критически важным; вторая - это непосредственно по сотруднику, что он не находится в трудовых отношениях с этим предприятием; и третья причина - когда лица нет в реестре военнообязанных", - добавила Ткач.
Напомним
Электронное бронирование на портале Дія заработало с 17 июля.