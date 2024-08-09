Уже 145 тыс. человек забронировано через портал Дія - Минцифры

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  151871 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  144661 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  138356 просмотра
Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  74800 просмотра
Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

  •  65090 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  138353 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  144658 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  151867 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  159916 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  160808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

  •  49696 просмотра
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  106584 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  122638 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  109972 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  150171 просмотра
Актуальное
Уже 145 тыс. человек забронировано через портал Дія - Минцифры

Уже 145 тыс. человек забронировано через портал Дія - Минцифры

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 12:08  •  8846 просмотра

Read in English

Через портал Дія уже забронировано 145 тысяч работников критически важных предприятий. Сервисом воспользовались около 4 тысяч компаний, а 20% предприятий отказывают в бронировании своих работников.

Через портал Дія уже забронировали 145 тыс. украинцев, которые работают на критически важных предприятиях. Сервисом воспользовались около 4 тыс. компаний. Об этом рассказала заместитель директора департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Вопрос бронирования был запущен 17 июля, то есть уже прошло три недели с запуска этого сервиса. По состоянию на сейчас имеем уже 145 тыс. человек, которые забронировались через электронное бронирование. Количество компаний, которые воспользовались этим сервисом около 4 тыс.

- отметила Ткач.

Она отметила, что около 20% компаний отказывают в бронировании своих работников.

"Почему может быть отказано? Есть три причины: первое - предприятие не является критически важным; вторая - это непосредственно по сотруднику, что он не находится в трудовых отношениях с этим предприятием; и третья причина - когда лица нет в реестре военнообязанных", - добавила Ткач.

Напомним

Электронное бронирование на портале Дія заработало с 17 июля.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
polshaПольша
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
  •  4533 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
  •  101058 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  112318 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  109606 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
  •  111840 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
  •  102952 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
  •  103204 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
  •  85964 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
8 августа 2024, 13:05  •  64323 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
8 августа 2024, 12:39  •  54005 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Популярные

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

  •  65090 просмотра
Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  74800 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  138356 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  144661 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  151871 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  138353 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  144658 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  151867 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  159916 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  160808 просмотра

Война

После удара по "Эко-маркету" россияне обстреляли частный сектор Константиновки: есть раненые

После удара по "Эко-маркету" россияне обстреляли частный сектор Константиновки: есть раненые

  •  310 просмотра
На аэродроме в липецке базировались новые российские истребители Су-57 - Defense Express

На аэродроме в липецке базировались новые российские истребители Су-57 - Defense Express

  •  2388 просмотра
В Харькове из-за удара рф на данный момент без пострадавших - ОВА

В Харькове из-за удара рф на данный момент без пострадавших - ОВА

  •  5809 просмотра
Враг нанес удар по заведению среднего образования в Харькове - мэр

Враг нанес удар по заведению среднего образования в Харькове - мэр

  •  7748 просмотра
Украина заказала у Rheinmetall восемь полевых хирургических комплексов

Украина заказала у Rheinmetall восемь полевых хирургических комплексов

  •  8384 просмотра

политика

В Украине появились два новых индустриальных парка

В Украине появились два новых индустриальных парка

  •  4916 просмотра
В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

  •  13408 просмотра
Правительство поручило направить 2,7 млрд грн на восстановление нескольких населенных пунктов: детали

Правительство поручило направить 2,7 млрд грн на восстановление нескольких населенных пунктов: детали

  •  16829 просмотра
Правительство согласовало назначение глав Ивано-Франковской и Львовской РГА

Правительство согласовало назначение глав Ивано-Франковской и Львовской РГА

  •  38959 просмотра
Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

  •  65090 просмотра

Война

После удара по "Эко-маркету" россияне обстреляли частный сектор Константиновки: есть раненые

После удара по "Эко-маркету" россияне обстреляли частный сектор Константиновки: есть раненые

  •  310 просмотра
На аэродроме в липецке базировались новые российские истребители Су-57 - Defense Express

На аэродроме в липецке базировались новые российские истребители Су-57 - Defense Express

  •  2388 просмотра
В Харькове из-за удара рф на данный момент без пострадавших - ОВА

В Харькове из-за удара рф на данный момент без пострадавших - ОВА

  •  5809 просмотра
Враг нанес удар по заведению среднего образования в Харькове - мэр

Враг нанес удар по заведению среднего образования в Харькове - мэр

  •  7748 просмотра
Украина заказала у Rheinmetall восемь полевых хирургических комплексов

Украина заказала у Rheinmetall восемь полевых хирургических комплексов

  •  8384 просмотра

политика

В Украине появились два новых индустриальных парка

В Украине появились два новых индустриальных парка

  •  4916 просмотра
В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

  •  13408 просмотра
Правительство поручило направить 2,7 млрд грн на восстановление нескольких населенных пунктов: детали

Правительство поручило направить 2,7 млрд грн на восстановление нескольких населенных пунктов: детали

  •  16829 просмотра
Правительство согласовало назначение глав Ивано-Франковской и Львовской РГА

Правительство согласовало назначение глав Ивано-Франковской и Львовской РГА

  •  38959 просмотра
Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

  •  65090 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  125339 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  128141 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  140544 просмотра

Экономика

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
Эксклюзив

  •  4620 просмотра
В Украине появились два новых индустриальных парка

В Украине появились два новых индустриальных парка

  •  4916 просмотра
В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

В Украине устранили ненужные ограничения при ввозе энергетического оборудования: что надо знать

  •  13408 просмотра
Цены на газ в Европе готовятся к скачку на фоне рисков по транзиту - Bloomberg

Цены на газ в Европе готовятся к скачку на фоне рисков по транзиту - Bloomberg

  •  24635 просмотра
БЭБ изъяло 4,7 млн евро наличных у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны

БЭБ изъяло 4,7 млн евро наличных у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны

  •  35781 просмотра

Киев

В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя

В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя

  •  35332 просмотра
В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

  •  42833 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  151871 просмотра
В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

  •  35182 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  120563 просмотра