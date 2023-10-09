УЕФА отложила все матчи на октябрь, которые должны были пройти в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. УЕФА откладывала все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие несколько недель из-за военного конфликта, который представляет угрозу безопасности игроков и болельщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление УЕФА.
Детали
На фоне текущей ситуации в Израиле УЕФА решил перенести все матчи, запланированные в Израиле на следующие пару недель, и новые даты будут подтверждены позже.
Перенесенные матчи:
-
- Европейская квалификация 2024: 12 октября Израиль – Швейцария
-
- Чемпионат Европы среди юношей до 21 года 2025: 10 ноября: Израиль – Эстония; 17/10: Израиль-Германия
-
- Чемпионат Европы УЕФА среди юношей до 17 лет 2024: с 10 по 17 ноября: минитурнир с участием Израиля, Бельгии, Гибралтара и Уэльса
-
УЕФА также нужно еще несколько дней, чтобы оценить, может ли матч европейской квалификации 2024 года Косово – Израиль состояться в первоначально запланированную дату 15 октября или его необходимо перенести.
“УЕФА будет продолжать внимательно следить за ситуацией и оставаться на связи’со всеми вовлеченными командами, прежде чем принимать решения относительно новых дат и возможных изменений других предстоящих матчей”, - говорится в заявлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина требует отмены решений FIFA и UEFA о допуске юношеских сборных рф