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УЕФА отложила все матчи на октябрь, которые должны были пройти в Израиле

Киев • УНН

 • 700819 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. УЕФА откладывала все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие несколько недель из-за военного конфликта, который представляет угрозу безопасности игроков и болельщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление УЕФА.

Детали 

На фоне текущей ситуации в Израиле УЕФА решил перенести все матчи, запланированные в Израиле на следующие пару недель, и новые даты будут подтверждены позже.

Перенесенные матчи:

  • Европейская квалификация 2024: 12 октября Израиль – Швейцария
  • Чемпионат Европы среди юношей до 21 года 2025: 10 ноября: Израиль – Эстония; 17/10: Израиль-Германия
  • Чемпионат Европы УЕФА среди юношей до 17 лет 2024: с 10 по 17 ноября: минитурнир с участием Израиля, Бельгии, Гибралтара и Уэльса

УЕФА также нужно еще несколько дней, чтобы оценить, может ли матч европейской квалификации 2024 года Косово – Израиль состояться в первоначально запланированную дату 15 октября или его необходимо перенести.

“УЕФА будет продолжать внимательно следить за ситуацией и оставаться на связи’со всеми вовлеченными командами, прежде чем принимать решения относительно новых дат и возможных изменений других предстоящих матчей”, - говорится в заявлении. 

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