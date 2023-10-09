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УЄФА відклала всі матчі на жовтень, які мали пройти в Ізраїлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. УЄФА відкладала всі матчі, заплановані в Ізраїлі на найближчі кілька тижнів через військовий конфлікт, який становить загрозу безпеці гравців та вболівальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву УЄФА.

Деталі 

На тлі поточної ситуації Ізраїлі УЄФА вирішив перенести всі матчі, заплановані в Ізраїлі на наступні пару тижнів, а нові дати будуть підтверджені згодом.

Перенесені матчі:

  • Європейська кваліфікація 2024: 12 жовтня Ізраїль – Швейцарія
  • Чемпіонат Європи серед молоді до 21 року 2025: 10 листопада: Ізраїль – Естонія; 17/10: Ізраїль - Німеччина
  • Чемпіонат Європи УЄФА серед молоді до 17 років 2024: з 10 по 17 листопада: мінітурнір за участю Ізраїлю, Бельгії, Гібралтару та Уельсу

УЄФА також потребує ще кілька днів, щоб оцінити, чи матч Європейської кваліфікації 2024 року Косово – Ізраїль може відбутися в початково заплановану дату 15 жовтня, або його потрібно перенести.

“УЄФА продовжуватиме уважно стежити за ситуацією та залишатиметься на зв’язку з усіма залученими командами, перш ніж приймати рішення щодо нових дат і можливих змін інших майбутніх матчів”, - йдеться у заяві. 

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