УЄФА відклала всі матчі на жовтень, які мали пройти в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. УЄФА відкладала всі матчі, заплановані в Ізраїлі на найближчі кілька тижнів через військовий конфлікт, який становить загрозу безпеці гравців та вболівальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву УЄФА.
Деталі
На тлі поточної ситуації Ізраїлі УЄФА вирішив перенести всі матчі, заплановані в Ізраїлі на наступні пару тижнів, а нові дати будуть підтверджені згодом.
Перенесені матчі:
-
- Європейська кваліфікація 2024: 12 жовтня Ізраїль – Швейцарія
-
- Чемпіонат Європи серед молоді до 21 року 2025: 10 листопада: Ізраїль – Естонія; 17/10: Ізраїль - Німеччина
-
- Чемпіонат Європи УЄФА серед молоді до 17 років 2024: з 10 по 17 листопада: мінітурнір за участю Ізраїлю, Бельгії, Гібралтару та Уельсу
-
УЄФА також потребує ще кілька днів, щоб оцінити, чи матч Європейської кваліфікації 2024 року Косово – Ізраїль може відбутися в початково заплановану дату 15 жовтня, або його потрібно перенести.
“УЄФА продовжуватиме уважно стежити за ситуацією та залишатиметься на зв’язку з усіма залученими командами, перш ніж приймати рішення щодо нових дат і можливих змін інших майбутніх матчів”, - йдеться у заяві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна вимагає скасування рішень FIFA та UEFA про допуск юнацьких збірних рф