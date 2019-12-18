УЕФА представил мяч плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. УЕФА представил новый мяч, которым будут играть команды в плей-офф Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Ассоциации.
Донецкий “Шахтер” и еще 31 клуб Европы будут играть в ЛЕ мячом фирмы Molten. На белом фоне мяча изображены оранжево-черные полосы — цвета турнира.
Также на нем можно заметить изображение стадиона в Гданьске, который примет финальный поединок соревнований.
Как сообщал УНН, “Шахтер” на пути в 1/8 финала Лиги Европы должен победить в двухматчевой встречи португальскую “Бенфику”.