УЕФА представил мяч плей-офф Лиги Европы

Донецкий “Шахтер” и еще 31 клуб Европы будут играть в ЛЕ мячом фирмы Molten. На белом фоне мяча изображены оранжево-черные полосы — цвета турнира.

Также на нем можно заметить изображение стадиона в Гданьске, который примет финальный поединок соревнований.

Как сообщал УНН, “Шахтер” на пути в 1/8 финала Лиги Европы должен победить в двухматчевой встречи португальскую “Бенфику”.