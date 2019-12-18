УЄФА презентував м'яч плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. УЄФА презентував новий м’яч, яким гратимуть команди в плей-офф Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Асоціації.
Донецький “Шахтар” та ще 31 клуб Європи гратимуть в ЛЄ м’ячем фірми Molten. На білому фоні м’яча зображені помаранчево-чорні смуги — кольори турніру.
Також на ньому можна помітити зображення стадіону в Гданську, який прийме фінальний поєдинок змагань.
Як повідомляв УНН, “Шахтар” на шляху до 1/8 фіналу Ліги Європи має перемогти у двоматчевій зустрічі португальську “Бенфіку”.