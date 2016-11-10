УВКБ ООН и правозащитники выступили с заявлением против законопроекта об оккупированных территориях Украины

"Постоянные усилия парламента установить правовые стандарты относительно неконтролируемых территорий и их населения вызывают уважение. Однако, содержание упомянутого проекта закона лишь способствует дальнейшей изоляции названных "оккупированных территорий", полностью отрицает ответственность Украины за защиту прав человека ее собственных граждан на неконтролируемых правительством территориях Украины. В текущей редакции проект закона также искажает принципы примирения и пост-конфликтного урегулирования. УВКБ ООН, его исполнительные партнеры "Право на защиту" и Крым СОС, а также благотворительный фонд "Восток-СОС" и Датский совет по вопросам беженцев серьезно обеспокоены возможными негативными воздействиями упомянутого законопроекта в случае его принятия", - отметил он.

Он добавил, что УВКБ ООН и его исполнительные партнеры рекомендуют парламенту и правительству Украины направить усилия на согласование потребностей обеспечения безопасности в государстве и выполнение обязательств Украины в сфере прав человека.

"Призываем привлекать международных экспертов, представителей неправительственных организаций, которые имеют опыт работы в пост-конфликтных ситуациях, формулировке механизмов правосудия переходного периода и применении мер по примирению и согласию",- подытожил он.