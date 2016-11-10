УВКБ ООН і правозахисники виступили з заявою проти законопроекту про окуповані території України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. УВКБ ООН та правозахисні організації звернули увагу, що законопроект "Про тимчасово окуповану територію України" призведе до негативних наслідків, тому виступили зі спільною заявою проти такого законопроекту. Про це під час прес-конференції повідомив старший радник із правових питань Агентства ООН у справах біженців в Україні Юг Бісо, передає кореспондент УНН.
"Постійні зусилля парламенту встановити правові стандарти щодо неконтрольованих територій та їх населення викликають повагу. Однак, зміст згаданого проекту закону лише сприяє подальшій ізоляції названих "окупованих територій", повністю заперечує відповідальність України за захист прав людини її власних громадян на неконтрольованих урядом України територіях. У поточній редакції проект закону також викривляє принципи примирення та пост-конфліктного врегулювання. УВКБ ООН, його виконавчі партнери "Право на захист" та Крим СОС, а також благодійний фонд "Восток-СОС" та Данська рада з питань біженців серйозно занепокоєні можливими негативними впливами згаданого законопроекту у випадку його прийняття", - зазначив він.
Він додав, що УВКБ ООН та його виконавчі партнери рекомендують парламенту та уряду України спрямувати зусилля на узгодження потреб забезпечення безпеки в державі та виконання зобов'язань України в сфері прав людини.
"Закликаємо залучати міжнародних експертів, представників неурядових організацій, які мають досвід роботи у пост-конфліктних ситуаціях, формулюванні механізмів правосуддя перехідного періоду та застосуванні заходів із примирення та порозуміння",- підсумував він.