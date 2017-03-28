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Все заместители городского головы Луцка подали в отставку

Все заместители городского головы Луцка подали в отставку

Киев • УНН

 • 13961 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня о своей отставке объявили заместители покойного мэра Луцка Николая Романюка. Заявления о сложении полномочий подали первый заместитель городского головы Тарас Яковлев, заместители Сергей Григоренко и Юрий Моклица. Об этом они объявили в ходе специального брифинга, передает корреспондент УНН.

Т.Яковлев отметил, что они считают себя людьми из команды покойного руководителя, а потому после его смерти считают необходимым совместно уйти.

"Основная причина - изменение секретаря городского совета Луцка. Сейчас это стало предметом рассмотрения в суде. А мы надеемся, что новая команда справится со всеми вызовами и ответственностью", - подчеркнул Т.Яковлев.

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Как сообщал УНН, в минувший вторник Луцкий городской совет освободил Юлию Вусенко от должности секретаря горсовета.

Она после смерти Николая Романюка исполняла обязанности руководителя города. Процедуру увольнения Юлия Вусенко назвала незаконной и подала в суд. При этом городской совет Луцка до сих пор официально не проголосовал за прекращение полномочий покойного Николая Романюка и не обратился к ВР с просьбой назначить внеочередные выборы городского головы.

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